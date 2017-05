Ílhavo: Requalificação do largo da Chousa Velha em marcha 18 mai 2017, 10:06 A Câmara Municipal de Ílhavo arrancou na semana passada com a obra de requalificação do largo da Chousa Velha e da rua José António Vidal, com uma duração prevista de três meses. Um investimento municipal no valor de quase 110.000 euros, "visando a definição de novas placas de estacionamento, a reformulação da drenagem pluvial e a execução de passeios e zonas verdes". Segundo a edilidade, "tratando-se de uma intervenção com alguns transtornos inerentes à ocupação do espaço, apela-se desde já à melhor compreensão de todos os moradores e utilizadores do mesmo ao cumprimento da sinalização no local, na certeza que, após a conclusão dos trabalhos, esta obra trará claros benefícios na qualidade do espaço público". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

