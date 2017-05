A Câmara de Aveiro informa que está em execução a empreitada do arranjo urbanístico na praceta da Rua Vitorino Nemésio, na zona na zona frontal à Escola Básica de Azurva, um investimento de 61.439 euros e prazo de execução de dois meses.

A intervenção, explica a edilidade, permite a correção das zonas de circulação pedonal na envolvente à escola, aumentando o espaço disponível de tomada e largada de crianças, reforçando também a rede de drenagem de águas pluviais. A praceta central será arranjada, "promovendo a qualificação da zona ajardinada e substituição das espécies arbóreas existentes, aumentando também os lugares de estacionamento disponibilizados".

A Câmara diz prosseguir, assim, "um trabalho intenso de intervenções de qualificação do espaço público, na cidade e no município de Aveiro, com investimentos em zonas prioritárias e com mais problemas para resolver, apostando na qualidade dos espaços, na segurança e no conforto dos Cidadãos, fazendo-o com a devida sustentabilidade técnica e financeira, gerindo bem a opção de cumprirmos os compromissos que assumimos".

Está igualmente em execução a empreitada para qualificação do jardim do cais da Fonte Nova, com o objetivo de criar uma nova frente pedonal junto ao canal, "eliminando os caminhos pedonais de pó de pedra existentes e completando o caminho pedonal que existe a toda a volta deste topo poente". Com esta obra será feita também "a compatibilização do jardim com a plataforma de fundação e sustentação da árvore de natal colocada em 2016 e que voltará a nos próximos anos. O investimento será de aproximadamente 27.000 euros.