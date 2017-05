Obras de ampliação do quartel de Esmoriz arrancam em breve (DA) 18 mai 2017, 09:37 Em Abril do próximo ano, os Bombeiros Voluntários de Esmoriz (BVE) irão inaugurar, previsivelmente na data do seu aniversário, as melhorias feitas no quartel da corporação, nomeadamente as instalações criadas para elementos femininos. “A partir de hoje, vou dormir mais descansado”, sublinhou João Oliveira, presidente da Associação Humanitária (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

