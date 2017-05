"Todos, no PSD, apoiam a minha recandidatura" - Ribau Esteves (Terra Nova) 18 mai 2017, 09:32 O Presidente da Câmara de Aveiro afirma-se "confortável" na recandidatura à Câmara de Aveiro e diz que estão esclarecidas as questões que afastaram a Concelhia do PSD e o líder do Executivo. Ribau Esteves está confiante na recandidatura e no suporte que será dado pelos Partidos da Coligação. Por agora encara a nomeação pela Concelhia e pela Distrital como "importantes" no processo (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

