Proibição de circulação e estacionamento de autocaravanas na Praia da Barra 17 mai 2017, 23:38 A Câmara Municipal de Ílhavo vai proceder à colocação de sinais de proibição de circulação a autocaravanas na Praceta de São João, no troço poente da Avenida Vasco da Gama e na Rua Manuel Facica. A medida abrange ainda a proibição de estacionamento a autocaravanas no troço da Av. Infante Dom Henrique logo após a zona de parque já definida e assinalada. Esta decisão de alteração da sinalética foi tomada na sequência de uma reunião de trabalho com a GNR, com o propósito de uma melhoria na utilização do espaço público. Foi considerado o aumento da paragem e estacionamento por períodos muito superiores a 24 horas de autocaravanas na Praia da Barra, bem como a tendência clara, por observação e registo de anos anteriores, do aumento exponencial na época balnear. Para além disso, o estacionamento existente, nomeadamente durante o verão, é francamente insuficiente para todos os que procuram a praia da Barra para passar férias ou simplesmente para alguns momentos de lazer, tendo esta situação gerado diversas queixas por parte de munícipes uma vez que esta tipologia de veículos nem sempre tem optado pelo estacionamento destinado existente e devidamente assinado na Avenida Infante D. Henrique.

