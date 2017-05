Anadia recebe evento internacional com prova de 1900 vinhos de 24 países (Bairrada Informação) 17 mai 2017, 23:28 A cidade da Anadia recebe, até ao próximo domingo, dia 21 de maio, o evento “Portugal Wine Trophy”, onde estão sessenta provadores de catorze nacionalidades diferentes a fazer prova de mil e novecentos vinhos, de vinte e quatro países diferentes. O anúncio foi feito, no dia 15 de maio, por Jorge Sampaio, vice-presidente da Câmara de Anadia e presidente da direção da Associação Rota da Bairrada, aquando da apresentação do cartaz do “Anadia Capital do Espumante – Feira da Vinha e do Vinho” (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

