Maior telescópio do mundo tem o dedo do polo do IT na UA 17 mai 2017, 20:33 O Instituto de Telecomunicações (IT) é uma das entidades envolvidas na produção do sistema de energia que será utilizado para “alimentar” as antenas do Square Kilometer Array (SKA) – o maior telescópio do mundo e a primeira grande produção a ser energeticamente autossuficiente.



A par da International Space Station (ISS), o SKA é uma das maiores obras de cooperação em engenharia, a que a Universidade de Aveiro está associada, através do Polo do IT na UA (ler artigo).

