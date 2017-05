MP pede condenação de enfermeiros no caso da morte de grávida no hospital de Aveiro

O Ministério Público (MP) pediu a condenação dos dois enfermeiros (um homem e uma mulher) que foram julgados no Tribunal de Aveiro pelo crime de homicídio por negligência no caso das mortes de uma grávida em trabalho de parto e do respetivo feto ocorridas no hospital de Aveiro há sete anos. "Omitiram de forma grosseira deveres básicos de vigilância, no caso do enfermeiro de forma grave porque a parturiente estava-lhe atribuida", referiu a Procuradora, deixando para o coletivo a pena a aplicar. Já os advogados de defesa pediram a absolvição dos arguidos, por falta de nexo de causalidade entre os cuidados de enfermagem e a morte, atribuída pela autópsia a embolia amniótica O Tribunal da Relação do Porto arquivou a queixa inicalmente deduzida também contra dois médicos. O caso remonta a 12 de maio de 2010. A grávida de 35 anos foi admitida pelas 4:30 da manhã no hospital D. Pedro e colocada num quarto do bloco de partos na companhia do marido. Depois de sujeita a epidural, ficou ligada ao sistema de monitorização cardiotocográfica, a aguardar pela dilatação. Pelas 07:00, o enfermeiro e a enfermeira de serviço estranham a ausência de registos na central e deslocam-se ao quarto, encontrando a a mulher já em paragem cardiorrespiratória. O marido foi surpreendido quando descansava ao lado da cama. Seguiram-se manobras de reanimação sem sucesso. O feto também acabou por morrer por asfixia, tendo sido retirado através de cesariana. Para o Ministério Público, os enfermeiros "atuaram sem a atenção e cuidados requeridos para o acompanhamento do trabalho de parto". Concretamente, descuraram o controlo visual dos registos que deram conta da inexistência de sinais vitais durante 17 minutos, embora sem produzir sinal sonoro de alerta. Os arguidos não intervieram nem chamaram a equipa médica a intervir junto da parturiente de forma a tentar, ainda, reverter a paragem cardiorrespiratória e tentar extrair o feto com vitalidade", lê-se na acusação.