Barco solar navega a mostrar as belezas da Ria de Aveiro 17 mai 2017, 18:08 Um barco eléctrico a navegar por conta da Sterna é a mais recente atração marítimo-turística da Ria de Aveiro.



Após demorados testes, vistorias e certificações, a viagem inaugural aconteceu no passado mês de abril, aquando da Observaria 2017, em Estarreja, e recetividade "entusiasmou muito" os promotores.



Com dois tripulantes (skipper e um guia) e dez lugares para passageiros, poderá vir a ostentar a Bandeira Azul para embarcações ecológicas, estando a ser preparada uma candidatura nesse sentido, segundo adiantou Eurico Corvacho, da gerência.



Dotada de um casco inovador, adequado para águas baixas, que foi desenvolvido pelo Insituto Superior Técnico, o barco movido a energia solar incorpora motorização alemã e possui grande autonomia.



Formada por sócios conhecedores da Ria de Aveiro, a Sterna está vocacionada para o turismo da natureza, propondo-se mostrar a grande biodiversidade da laguna, incluindo dos seus canais, ou do rio Vouga.



"Temos na nossa região um enorme potencial, nomeadamente para entusiastas da observação de aves e investigadores científicos envolvidos em estudos de conservação. Sabemos que é um nicho de turismo importante, a crescer, e podemos atrair muitos visitantes, incluindo estrangeiros", disse Eurico Corvacho.



Com o seu barco ecológico e de movimentos suaves (não passa os 10km/h), a empresa deseja complementar a oferta já existente na atividade marítimo-turística (moliceiros, lanchas, entre outras). Um dos pontos fortes da oferta são as viagens pela Ria, especialmente pelos canais e esteiros dos percursos do BioRia, na zona de Estarreja. Para já, estão definidas seis atividades / rotas, mas também é possível alugar em período de meios dias ou organizar programas para ir ao encontro de pedidos especiais, envolvendo outros parceiros locais.



A Sterna, que opera a partir do cais junto ao posto náutico do Galitos, em Aveiro, tem a expetativa de reforçar a frota.

