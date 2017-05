Museus de Aveiro com "resultados muito positivos" 17 mai 2017, 15:57 2016 representou o primeiro ano completo de exercício da gestão dos Museus de Aveiro. uma "ano particularmente interessante, com resultados muito positivos que resultam de uma estratégia bem delineada na política museológica municipal", refere um comunicado da Câmara.



A edilidade recebeu em 2015 a delegação de competências para a gestão do Museu de Aveiro/Museu de Santa Joana, iniciada no dia 1 de agosto.



No balanço aponta melhoria da qualidade na gestão, "reafirmando o papel na vida cultural e na promoção turística da cidade, do município e da região" com 88.402 visitantes registados na plataforma eletrónica de estatística.



O Museu de Aveiro / Museu Santa Joana registou um crescimento de 23,61% face a 2015 para um total de 51.693 (e em relação a 2014 regista-se um crescimento de 35,2%). Também o Museu da Cidade apresenta um crescimento do número de visitantes de 17,5% face a 2015, para um total de 36.709.



"A gestão municipal do Museu de Aveiro / Museu Santa Joana, pautou-se, ao longo de 2016, por um acréscimo muito significativo, de 23,6%, número este revelador, desde logo, da aposta estratégica e do investimento que o município depositou na gestão deste equipamento museológico de referência em Aveiro e que obteve retorno direto no interesse dos visitantes e da própria comunidade, bem como do impacto na própria gestão corrente e na qualificação do museu, na equipa de colaboradores, na gestão do edifício", refere a nota de imprensa.



Entre esta diversa e completa programação, foram definidos eventos e momentos âncora, os quais resultaram tanto de produção interna das equipas dos museus como da cooperação com outras entidades de âmbito local e de referência nacional e internacional na área da cultura e museologia.



Desde 1 de janeiro de 2016, o Museu de Aveiro / Santa Joana passou a ter "um programa regular de exposições temporárias nos vários espaços formais e em espaços improváveis do museu, a par com a aposta em grandes exposições e eventos, de que são exemplo concertos de elevada qualidade, exposições internacionais como Notes on Tomorrow do projeto CreArt e a mostra de doçaria conventual, e ainda os ciclos de palestras, lançamento de livros, peças de teatro e instalações artísticas".



"A valorização da figura de Santa Joana de Aveiro como verdadeira Padroeira do Município de Aveiro, foi assumida como peça central de comunicação, na Sua dupla condição de valor patrimonial e de fervorosa devoção", lembra ainda a edilidade.



Já o Museu da Cidade, aberto ao público desde 2008 e sob gestão municipal, "tem-se revelado um elemento importante e diferenciador no conceito de museus municipais".



Registou um crescimento na ordem de 17,59% face a 2015, "expressando claramente a retoma de visitantes aos seus núcleos, em particular ao Museu Arte Nova".



"Como nota positiva" , tanto o Museu Arte Nova como o Museu da Cidade conjugam atividades dentro dos seus espaços com a forte atração da visita à coleção Arte Nova em espaço público.

