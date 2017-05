Candidato à Câmara de Aveiro pela CDU ouviu queixas ambientais em Cacia 17 mai 2017, 15:44 A CDU pede mais atenção ao "impacto da fábrica da Portucel, cuja permanência não está em causa, mas que deveria implicar um conjunto de investimentos destinados a melhorar a qualidade de vida daquelas populações".



A coligação PCP-PEV recebeu queixas de moradores dando conta de problemas de ruído, poluição de águas e do ar.



O candidato da CDU à Câmara de Aveiro, Miguel Viegas, esteve em contactos na freguesia, nomeadamente com elementos da ADACE, Associação de Defesa do Ambiente em Cacia e Esgueira.



"Em segundo lugar, falou-se das grandes potencialidades ambientais de toda a zona ribeirinha incluindo o rio Novo do Príncipe, que está profundamente degradada por manifesta falta de interesse por parte do poder autárquico ao longo das últimas décadas", refere um comunicado.



A CDU deixou "o compromisso de contribuir para uma solução que permita minorar os conflitos que decorrem da coexistência daquela indústria, inserida no meio de um núcleo populacional, analisando a proposta da ADACE de criação de uma zona tampão arborizada". Sobre a valorização do património natural, Miguel Viegas "lembrou uma das propostas centrais da candidatura da CDU de 2013 que passava precisamente pela criação de um parque de lazer com uma clara vocação ambiental que permita recuperar o espaço e colocá-lo ao serviço da população de Aveiro e de que nos queira visitar". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

