Projeto europeu CreArt com nova fase aprovada / Aveiro acolherá residências artísticas 17 mai 2017, 15:39 A Comissão Europeia aprovou recentemente a continuação do projeto CreArt | Rede de Cidades para a Criação Artística, em que a Câmara Municipal de Aveiro é parceiro.



O segundo período de cofinanciamento decorre no âmbito do programa Europa Criativa – Cultura, subprograma projetos de cooperação (grande escala).



O CreArt integra o grupo de 15 projetos selecionados entre as 111 candidaturas apresentadas para o período entre junho de 2017 e maio de 2021.



Os parceiros envolvidos assumem a cultura "como motor privilegiado para a inovação social e o desenvolvimento local, capaz de promover cidadania ativa, de fomentar I&D e empreendedorismo na área das artes e de formação de públicos, bem como de reforçar o posicionamento internacional das cidades envolvidas", atrav+es de "grandes circuitos artísticos e potenciando-as como centros de criação artística contemporânea orientada para os talentos emergentes".



O orçamento global ronda 3 milhões de euros, sendo co-financiado pelos Fundos Comunitários a 50%,.



Dentro do projeto, o município aveirense será protagonista na coordenação dos diversos seminários para curadores em Aveiro, Génova, Skopje, Rouen e Lecce.



Aveiro acolherá um encontro internacional, em 2018, e a exposição itinerante de 2020, organizada conjuntamente com Génova e Skopje.



Uma das outras novidades é a realização de residências artísticas em Aveiro, ao ritmo de uma por ano, bem como das candidaturas para trabalhos de street art.

