A Câmara Municipal de Ovar e a ADO Futebol celebraram o contrato promessa para a cedência do direito de superfície dos terrenos situados no núcleo desportivo a Norte de Ovar, para a construção de um novo campo de futebol de 11, que será vocacionado para a prática e formação desportiva de jovens atletas do concelho.

A construção e a modernização de espaços desportivos são assumidos pela edilidade como um incentivo à prática desportiva e à criação de hábitos de vida saudáveis.

"São investimentos necessários e estruturantes que fazemos a pensar na qualidade de vida das pessoas, em particular dos mais jovens. Temos vindo a investir no desporto, na formação de crianças e jovens e no turismo desportivo" refere o presidente da Câmara e m nota de imprensa.

Um marco para o executivo municipal no presente mandato, que vê concretizado mais um objetivo do Plano de Ação, que previa dotar as associações desportivas com espaços e infraestruturas condignos para a prática das suas modalidades e espaços de formação.

A modernização das instalações desportivas é já uma realidade em S. Vicente Pereira, Arada, Válega, Furadouro, Cortegaça, Esmoriz, estando em execução em Guilhovai, e agora avançamos em Ovar.