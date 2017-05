Estarreja assiste à estreia nacional do documentário "I´m not your negro" 17 mai 2017, 13:57 O documentário "I´m not your negro", de Raoul Peck, passa na sessão de amanhã das "Quintas de Cinema" no Cineteatro de Estarreja, pelas 21:00, em estreia nacional.



O filme candidato ao Óscar de melhor documentário é baseado no manuscrito inacabado do romancista, ensaísta, dramaturgo, poeta e crítico James Baldwin.



Em 1979, James Baldwin escreveu ao seu editor dizendo que o seu próximo projecto, Remember This House, seria um livro revolucionário sobre as vidas e os assassinatos de três dos seus amigos mais próximos: Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King, Jr. Quando morreu, em 1987, deixou apenas 30 páginas do manuscrito. Este documentário extraordinário dá voz às palavras de Baldwin e, usando preciosos materiais de arquivo, volta a trazer para a ribalta as questões raciais na América.



"O filme promete lançar a reflexão sobre preconceito e a segregação racial. O realizador Raoul Peck é um cineasta experiente com diversos títulos com essa temática social, que está a preparar uma cinebiografia de Karl Marx (‘Le jeune Karl Marx‘)", refere uma nota de imprensa.



As "Quintas de Cinema" são uma organização do Cine-Clube de Avanca com o apoio do Ica/Ministério da Cultura, Cine-Teatro e da Câmara Municipal de Estarreja.

