Passar à prática é agora o objectivo no concurso de ideias para o turismo militar (DA) 17 mai 2017, 11:38 A Escola D. Maria II, de Vila Nova da Barquinha, no ensino secundário, e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Porto, no ensino superior, foram premiadas como as autoras dos melhores projectos apresentados ao concurso de ideias para o turismo militar. As ideias vencedoras foram ontem dadas a conhecer em Aveiro (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

