Homem absolvido de maus tratos a animais por não se verificar conduta cruel 17 mai 2017, 10:11 Um indivíduo acusado de maus tratos de animais foi absolvido pelo Tribunal de Aveiro por não terem ficado demonstradas lesões graves ou uma atuação cruel. Estavam em causa dois episódios ocorridos em Azurva, um por supostas ´pauladas´ e outro relativo a presumível atropelamento. A juiza do tribunal singular deu como provado que o arguido atingiu com ramos de árvores e perseguiu os cães (um rafeiro e um podengo errantes), que teriam atacado o galinheiro. Assim como a situação em que atingiu o podengo com a carrinha de serviço. Não foi provado a utilização de um pau com dois metros, as ameaças de "envenar ou passar o carro por cima dos cães", bem como o atropelamento, o que motivou dúvidas sobre os termos da acusação, levando, assim, à absolvição. "Não bati nos animais, nem atropelei nenhum deles", alegou em sua defesa o homem, eletricista de profissão, quando começou a ser julgado. Os maus tratos supostamente infligidos a dois cães abandonados em Azurva, Aveiro, teriam ocorrido em retaliação por atacarem aves de capoeira de uma criação em terreno de sua propriedade. O arguido rejeitou as acusações que lhe são imputadas. "Não é verdade, não posso dizer nada", acrescentou. No que toca ao episódio das supostas pauladas infligidas aos dois animais, que viviam na rua mas eram alimentados por residentes, o homem disse que, tendo encontrado uma galinha morta e parcialmente comida, muniu-se de um "simples pau de ramos de 200 gramas, com medo de ser atacado", rejeitando, todavia, as agressões descritas por testemunhas que falam que usou pau de dois metros para bater. O arguido negou, igualmente, que tivesse atropelado um dos cães, que terá sido colhido quando estava deitado num logradouro, causando-lhe ferimentos na barriga. "O que sei", explicou, "é que andava por lá também um pitbull à solta. Vi o podengo ensanguentado, agora dizem que fui eu", queixou-se, argumentando também que os cães "atiravam-se" à passagem de carros. O homem disse ainda em sua defesa que atendeu os pedidos de ativistas dos direitos de animais chamados ao local por moradores, colocando redes para proteger as aves e evitar novos ataques. "Mas elas voam e andam por outras terras ali ao lado", admitiu.Negou também que tivesse ameaçado envenar os cães. "Se disse isso, foi mal interpretado. O que disse é que alguém envenenou um cão meu", explicitou sobre um dos factos que remontam a janeiro e fevereiro de 2015. Notícias Relaccionadas 06 mar 2017, 23:15 Indivíduo que agrediu cães à paulada vai ser julgado por maus tratos de animais 08 mar 2017, 10:47 Homem nega agressões, atropelamento e ameaças de envenenar cães de rua Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)