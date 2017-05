Debate sobre "Pobreza e exclusão social em Aveiro" 16 mai 2017, 23:01 O Conselho Local de Cidadãos do Núcleo Distrital de Aveiro da EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza/ Portugal encontra-se a promover a iniciativa “Pobreza e exclusão social em Aveiro – ponto de encontro para uma democracia colaborativa”. Dia de 18 de maio de 2017, entre as 9:30 e as 17:00, no Auditório do Edifício Sede da Assembleia Municipal de Aveiro [consultar programa em PDF nas galerias relacionadas]. Com esta iniciativa pretende-se aprofundar o conhecimento sobre pobreza e a exclusão social em Aveiro, as Medidas de Política Social em implementação neste território, debater diferentes perspetivas de atuação e encontrar vias de convergência entre elas. Na sessão de abertura do encontro será apresentada a proposta da EAPN Portugal de Compromisso para uma Estratégia Nacional de Erradicação da Pobreza. Seguir-se-á um painel de debate sobre as perspetivas de atuação política sobre o combate à pobreza e à exclusão social, o qual contará com a participação dos representantes das forças partidárias locais. No painel da tarde, debater-se-ão as Medidas de Política Social que concorrem para o combate à pobreza e à exclusão social, com a participação das entidades que detêm responsabilidade na implementação das mesmas a nível local. A participação no encontro é livre mas sujeita a inscrição, a qual deve ser realizada, até às 12:00 do dia 17 de maio, para aveiro@eapn.pt Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

