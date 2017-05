A BNB, marca indiana de sementes e óleo de sésamo, selecionou a agência portuguesa M&A Creative Agency, com sede em Anadia, para desenvolver o rebranding da sua marca e criar a nova gama de rótulos de produtos distribuídos no mercado americano e asiático.



"Um projeto diferenciador que exigiu à equipa criativa um profundo estudo de mercado sobre o produto, as diferentes formas de consumo, culturas, perfis dos consumidores, seus hábitos e preferências", refere uma nota de imprensa.



Sobre o desenvolvimento criativo, a inspiração da M&A Creative Agency "nasceu da planta de sésamo e nas pequenas sementes que dão origem ao óleo, sendo a imagem de marca BNB a natureza, a origem de tudo".



De acordo com a empresa responsável, "a marca posicionou-se num segmento Premium, com um aspeto visual cosmopolita, cumprindo assim os

seus objetivos de comunicação e marketing".



"Um projeto com caráter internacional que valoriza a criatividade nacional", conclui a M&A Creative Agency.