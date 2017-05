Oliveira de Azeméis: Presidente da autarquia vai ser acompanhado por alunos do 4º ano de escolaridade numa manhã de trabalho 16 mai 2017, 20:19 Mais de duas dezenas de alunos do 4º ano de escolaridade vão acompanhar, durante uma manhã, o trabalho autárquico do presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Isidro Figueiredo.



O anúncio foi feito hoje pelo próprio autarca no final da assembleia “Políticos de Palmo e Meio”, uma das iniciativas que integrou o programa comemorativo do 33º aniversário da cidade de Oliveira de Azeméis.



"Embora de tema livre, os pequenos deputados trabalharam em sala de aula as propostas, umas reclamando a melhoria das condições em algumas escolas e as restantes manifestando preocupações ambientais e de bem-estar da comunidade", refere uma nota municipal.



Entre muitas outras carências, foram mencionadas a necessidade de substituição de janelas, a construção de um percurso pedonal para caminhadas, a criação de um concurso de embelezamento de jardins do concelho, a colocação de blackouts em janelas, a melhoria de recreios, a criação de um parque infantil e de um espaço verde nas margens do rio Gonde e a introdução de menus vegetarianos nas ementas.



Os deputados não esqueceram a necessidade de remodelação de instalações sanitárias, a substituição de soalhos e a requalificação de espaços escolares e cívicos.



Os 375 alunos que participaram na 10ª assembleia “Políticos de Palmo e Meio” vão, na continuidade das edições anteriores, efetuar agora uma visita à Assembleia da República e ao Planetário Calouste Gulbenkian. Mais de duas dezenas de alunos do 4º ano de escolaridade vão acompanhar, durante uma manhã, o trabalho autárquico do presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Isidro Figueiredo.

O anúncio foi feito hoje pelo próprio autarca no final da assembleia “Políticos de Palmo e Meio”, uma das iniciativas que integrou o programa comemorativo do 33º aniversário da cidade de Oliveira de Azeméis.

Mais de três centenas e meia de alunos, de 19 turmas de quatro agrupamentos de escolas do concelho, participaram na iniciativa vestindo o papel de deputados.

Ao longo de duas horas os deputados eleitos pelos círculos eleitorais dos agrupamentos escolares Dr. Ferreira da Silva, Loureiro, Soares Basto e Ferreira de Castro apresentaram, no total, 16 propostas à Câmara Municipal que foram bem acolhidas pelo presidente do executivo.

“Tivemos uma assembleia com uma forte participação e contributos notáveis num claro exemplo de cidadania”, afirmou Isidro Figueiredo no final da assembleia, presidida pelo aluno Martim da Silva Costa e secretariada por Tomás Marçalo Pereira e Verónica Pinho.

Embora de tema livre, os pequenos deputados trabalharam em sala de aula as propostas, umas reclamando a melhoria das condições em algumas escolas e as restantes manifestando preocupações ambientais e de bem-estar da comunidade.

Rodeado pelo restante executivo, o presidente da autarquia respondeu às propostas votadas pelos pequenos deputados, considerando válidas as suas preocupações.

Entre muitas outras carências, foram mencionadas a necessidade de substituição de janelas, a construção de um percurso pedonal para caminhadas, a criação de um concurso de embelezamento de jardins do concelho, a colocação de blackouts em janelas, a melhoria de recreios, a criação de um parque infantil e de um espaço verde nas margens do rio Gonde e a introdução de menus vegetarianos nas ementas.

Os deputados não esqueceram a necessidade de remodelação de instalações sanitárias, a substituição de soalhos e a requalificação de espaços escolares e cívicos.

Os 375 alunos que participaram na 10ª assembleia “Políticos de Palmo e Meio” vão, na continuidade das edições anteriores, efetuar agora uma visita à Assembleia da República e ao Planetário Calouste Gulbenkian.



Para mais informações contacte Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)