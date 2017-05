Albergaria-a-Velha recebe membros da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago 16 mai 2017, 17:34 As 37 instituições que constituem a Federação, entre elas três dezenas de autarquias, reúnem-se, esta quarta-feira, nos Paços do Município, pelas 11:00, para discutir os estatutos da instituição.



Após o almoço, os participantes visitam o Albergue de Peregrinos Rainha D. Teresa.



A primeira reunião da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago ocorreu em 26 de abril, em Vila Pouca de Aguiar, Município que preside à Federação Europeia dos Caminhos de Santiago.



As instituições que pretendem constituir a Federação comprometem-se a proceder ao levantamento e reconhecimento do percurso no seu território, com base em fontes históricas e científicas; em definirpontos de interesse para turismo e infraestruturas de alojamento e restauração; em identificar escolas e

edifícios passíveis de reconversão em albergues; e proceder à limpeza e marcação do Caminho de Santiago.



O Município de Albergaria-a-Velha é atravessado pelo Caminho Português, no sentido sul-norte. Há mais de dois anos a Autarquia inaugurou o Albergue de Peregrinos Rainha D. Teresa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

