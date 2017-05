Revelado o cartaz da Feira do Município da Mealhada 16 mai 2017, 17:27 Estão selecionados os 135 expositores para a maior edição de sempre da Festame – Feira do Município da Mealhada, que se realiza de 10 a 18 de junho.



Destaque para o artesanato, que está na matriz da feira, com 40 espaços, e a exposição do setor empresarial, com outros 40 espaços. A estes juntam-se 25 espaços institucionais, seis do setor agrícola, cinco do setor automóvel, nove stands de produtos alimentares, sete de bares e petiscos e oito tasquinhas.



De sublinhar que ficaram de fora mais de uma centena de inscritos e o facto de quase 80% dos expositores serem do concelho da Mealhada, o que vem reforçar o cariz dinamizador da economia local do certame.



A expetativa em torno da Festame é grande já que, pela primeira vez, conta com a atuação de uma banda internacional – os britânicos Gene Loves Jezebel – e de inúmeras bandas nacionais de reconhecida qualidade e de diversos espectros musicais, do fado à pop, rock ou mesmo R&B e soul. Não faltam ainda as atuações das coletividades e grupos concelhios, no palco "Auto Macedo” (palco 2), o espaço para crianças, a animação no recinto e a gastronomia.



Pelo palco “Rei dos Leitões” (palco 1) passarão The Gift (dia 10 de junho), GNR e Funk You Brass Band (dia 11), Double Grooves e convidados (dia 12), Samba Lêlê (dia 13), Expensive Soul (dia 14, véspera de feriado), Raquel Tavares e Coimbra Gospel Choir (dia 15, feriado nacional), Gene Loves Jezebel e Invisible Rain (dia 16), Amor Electro (dia 17) e David Carreira (dia 18 de junho). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)