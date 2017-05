Cadeia efetiva para casal que plantava canábis a pensar que era açafrão 16 mai 2017, 15:00 Um casal que confessou manter plantações de canábis em dois terrenos seus, em Anadia, foi hoje condenado a penas de cinco anos de cadeia cada, ambas efetivas. O Tribunal considerou provada "a generalidade" dos factos imputados pelo Ministério Público. Marido e mulher, sem antecedentes, estavam acusados de tráfico agravado. "Os factos têm muita gravidade, a comunidade não compreenderia que fosse suspensa", disse a juiza presidente. Ambos vão continuar em prisão domiciliária até trânsito em julgado. As defesas dos arguidos condenados a pena efetiva vão interpor recurso. Já o tio, recebeu uma pena de ano e meio por crime de tráfico e outras atividades ilícitas, como cúmplice. Pena que ficou suspensa. Este último, entendeu o coletivo de juizes, embora soubesse o que era cultivado, limitava-se a ajudar. Os arguidos relataram no julgamento que pensavam, inicialmente, tratar-se de cultivo de açafrão, uma espeficiaria. Buscas domiciliárias da GNR realizadas a 30 de maio de 2016 permitiram apreender cerca de 1.600 plantas e um saco com cerca de 3,5 quilos de folhas de canábis. A droga apreendida era suficientes para preparar mais de 27 mil doses e teria, segundo a GNR, um valor de mercado estimado em 177 mil euros. Valor que o tribunal considerou um mero cálculo e não rendimento em concreto das plantações O advogado do homem de 55 anos sustentou durante as alegações finais, no Tribunal de Aveiro, que não ficou provado o conhecimento "desde o início", em 2015, que os mais de mil pés cultivados em Anadia eram "plantas ilícitas". As desconfianças, lembrou, vieram quando um espanhol que escoava a produção e trazia sementes pediu para instalar uma estufa. A defesa considerou ser necessário contextualizar o envolvimento do arguido, assistente operacional no município, "em circunstâncias de grande pressão", com receio que "os tubarões" (traficantes que levavam a droga) "viessem fazer mal", tendo "caído na tentação" num momento da sua vida pessoal marcado por alcoolismo e dificuldades financeiras. E não seria possível dar como provadas as avultadas quantias alegadamente geradas pela atividade (duas vezes por ano, entre 2015 e 2016), que a GNR vigiou durante meses. O tribunal não considerou credível a tese das dívidas. O património da família, carro e casa, seria pago a crédito ou resultava de poupanças antigas.Além disso, a eventual aplicação de penas efetivas deixaria "desprotegidos" os filhos menores do casal e abalar o seu percurso escolar irrepreensível. Os arguidos estão em prisão domiciliária desde a detenção, há cerca de um ano. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

