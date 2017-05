Pode ter vida curta a ´regra de ouro´ inscrita aquando da útlima revisão dos estatutos do Sport Clube Beira-Mar.



Alguns sócios do Beira-Mar, a pretexto de um debate lançado ontem na assembleia geral do clube por João Pedro Dias, vice-presidente da mesa cessante, concordaram na dificuldade em cumpir o disposto no artigo 27º.



Desde março de 2014 que as direções estão obrigadas, salvo imponderáveis excepcionais, a não transferir prejuízos do exercício que não tenham herdado, sob pena das dívidas serem imputadas, pessoal e solidariamente, aos dirigentes cessantes. Paços de Ferreira e Feirense, ambos da primeira Liga, têm esta imposição.



Como se aproxima o final do mandato atual (primeiro a cargo da direção e depois de uma comissão administrativa por falta de quórum, devido a demissões), o conselho fiscal "atestou" na assembleia geral de ontem, com um parecer, as contas mais recentes, que dizem respeito ao trimestre de julho a 30 de setembro de 2016 (arranca de nova época), com uma situação líquida positiva de 10 mil euros. Em outubro seguinte, a direção deu lugar a uma comissão administrativa que continuou a ser liderada por António Cruz.



João Pedro Dias foi o único voto contra, explicitando que o fez não por colocar em causa as contas, mas por entender que ´a regra de ouro´ da forma "como está nos estatutos", e de que foi apoiante, tornou-se, afinal, "impraticável", pois "não existe informação à data da tomada de posse para servir de comparação". Além de poder suscitar, em futuras passagens de testemunho litigância entre cessantes e sucessores, o advogado vê a imposição como uma forma de afastar pretendentes aos cargos.



A alteração em causa foi aprovada antes da eleição da anterior direção, mas o conselho fiscal de então condicionou o parecer a uma auditoria às contas do elenco anterior, liderado por António Regala, que não foi concluída em tempo útil.

Hugo Coelho, que irá assumir a presidência do clube, já se mostrou tranquilo com a situação financeira da época em curso, desvalorizando gastos além do orçamento por força das mudanças ocorridas no plantel. "Sabemos que tem custos e o clube não fica melhor, mas sabemos que temos muito para fazer melhor, recuperar, e isto não nos intimida. É fruto de uma época com mudança de treinador e entrada de jogadores. Mas também teve a aprovação de um PER, existem condições positivas para potenciar e negativas para ultrapassar", disse (ver texto relacionado).