Ribau Esteves assumiu a coordenação do "processo" autárquico em Aveiro depois da aceitação da recandidatura, unânime, por parte dos orgãos do partido, "num trabalho que o PSD vai a liderar de forma intensa" mas aberta a outros partidos e cidadãos, independentes incluindos.

É o que informa um comunicado subscrito pelo presidente da distrital, Salvador Malheiro, Vitor Martins, líder concelhio, e o recandidato.

Ontem, a concelhia de Aveiro dava conta, também em nota de imprensa, da assinatura de acordo com Ribau Esteves tendo em vista o novo mandato, sem adiantar os termos do entendimento a que as partes chegaram após meses de diálogo com alguma polémica à mistura. Avançava também com a meta da candidatura melhorar a votação e conquistar mais freguesias, sem referir o envolvimento do CDS ou PPM, atuais parceiros da coligação de direita.

No comunicado de hoje, o PSD diz que "assume a sua determinação em dar continuidade a um projeto político e de desenvolvimento iniciado no atual mandato autárquico no município de Aveiro, bem como à consolidação de um poder autárquico assente nos valores humanistas e na resposta aos novos desafios".

Para isso, "aposta posta na consolidação de um poder autárquico onde as pessoas são o mais importante, num projeto de continuidade do desenvolvimento do município de Aveiro com a liderança da sua Câmara Municipal, feito para a integralidade do Município e devidamente cuidado nas especificidades de cada uma das suas dez Freguesias e Uniões de Freguesia".

Os sociais democratas afirmam-se preparados "para vencer dificuldades e aproveitar oportunidades, numa lógica de necessária e importante continuidade do trabalho realizado no presente mandato autárquico, ao qual atribuímos um balanço muito positivo".