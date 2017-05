Contas do Beira-Mar com 31 mil euros de prejuízo na época em que futebol caiu na distrital 16 mai 2017, 09:29 Cerca de duas dezenas de sócios presentes na assembleia geral aprovaram, ontem à noite, por unanimidade, as contas do exercício 2015/16 (julho de 2015 a junho de 2016) do Sport Club Beira-Mar, relativo ao segundo ano da direção, que apresentaram um resultado negativo de 31.100 euros. Este período ficou marcado, desportivamente, no que à atividade mais forte diz respeito, pelo reassumir do futebol sénior e academia, tendo sido coroada pela promoção da segunda à primeira divisão distrital da equipa principal. Uma melhoria significativa relativamente a 2014/2015, em que os prejuízos registados rondavam 530 mil euros, valor justificado pelo reconhecimento de gastos e perdas por imparidades a receber, nomeadamente da SAD, entretanto declarada falida. No segundo ano da direção liderada por António Cruz, o Beira-Mar gerou receitas de 311 mil euros. 66 mil dos quais relativos a quotas (num valor potencial de 241 mil euros). Foi possível angariar cerca de 6 mil euros por compensação de formação de jogadores. Com a aprovação do plano de recuperação apresentado aos credores, que vai implicar o perdão de grande parte da dívida (excepto fisco), o clube irá forçosamente melhorar, e rapidamente, a sua condição financeira. O passivo refletido nas contas da época passada ronda 5,8 milhões de euros. A aprovação das contas de 2015/2016 sucede dois meses após a aprovação das contas da época anterior, num esforço de reorganização interna após o período conturbado que marcou o fim da aventura do futebol profissional. O Beira-Mar tem agendado ato eleitoral dos orgãos sociais para o próximo sábado, a que concorre uma lista liderada por Hugo Coelho, que esteve ausente da reunião magna de ontem à noite. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)