Designers e chapeleiros espanhóis Pablo Merino e Mayaya Cebrián em São João da Madeira para apresentar experiências no mercado da moda 15 mai 2017, 20:21 O Museu da Chapelaria organiza a 18 de maio, a partir das 17:30, uma mesa-redonda sobre “Moda Indústria. Moda Arte” que conta com a presença dos designers e chapeleiros espanhóis Pablo Merino e Mayaya Cebrián.



Um evento no âmbito da inauguração da exposição “Tocados por Pablo e Mayaya”, agendada para dia 20 de maio, que serve para abordar a temática da moda quer enquanto sector industrial quer enquanto expressão artística.



No Dia Internacional dos Museus os dois designers do país vizinho falarão do seu processo criativo, do seu percurso profissional e das suas experiências no mercado da moda.



”Pablo Y Mayaya” é a marca deste famoso duo de chapeleiros espanhóis que se dedicam à criação e personalização de chapéus e toucados, garantindo que cada peça recebe um pouco da sua alma. Durante 27 anos de atividade, as suas peças já percorreram o mundo e adornaram muitas cabeças, entre as quais a da rainha Letizia de Espanha.



A experimentação e o recurso a novos materiais e texturas são duas importantes características do seu trabalho que lhes valeu, em 2009, o Prémio Nacional de Artesanato. Em 2015 receberam o “Dedal de Oro” atribuído apenas aos estilistas mais importantes de Espanha. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)