Comissão Política Concelhia informa que indicou o presidente da Câmara para recandidato, nos termos de um acordo assinado entre ambas as partes.



"Com este ato público, cumpre-se a mera formalidade de comunicar uma decisão há muito tomada, mas que se quis que acontecesse num tempo próprio, definido pelo partido e sem qualquer cedência a pressões exteriores - sejam elas de que natureza for -, apenas com a única certeza de que o partido está unido em torno de uma recandidatura partidariamente escolhida e aprovada", refere um comunicado divulgado esta tarde com data de 6 de maio último.



O PSD lembra que "o histórico de vitórias eleitorais" dos últimos anos "confere ao momento presente uma responsabilidade acrescida", mas também garante a "determinação que caracteriza" o partido. O acordo, do qual não são divulgados os termos, foi subscrito pelo líder da concelhia, Vitor Martins, Ribau Esteves, presidente da Câmara e recandidato, e ainda pelo presidente da Distrital do PSD, Salvador Malheiro. A informação agora divulgada não faz qualquer referência ao envolvimento dos parceiros da coligação atual em nova candidatura.



Reforçar maioria e conquistar mais freguesias são os objetivos eleitorais

"É, por isso, pretensão do PSD, representado na pessoa do seu candidato, Eng.º José Ribau Esteves, dar continuidade ao trabalho iniciado em 2013 e prosseguir a sua luta pelos interesses dos aveirenses e de Aveiro, encetando todos os esforços para que a vitória seja o único resultado a alcançar nas próximas eleições autárquicas", refere o comunicado da concelhia.



A partir da premissa "A luta do PSD é a sua terra e as suas gentes" os sociais democratas querem mobilizar os cidadãos "em torno de um projeto com visão de futuro e capaz de ir ao encontro dos anseios e das necessidades das pessoas".



A concelhia deseja que "a bandeira social-democrata seja levantada em mais freguesias do Concelho" e com um PSD mais "mais forte".