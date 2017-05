As obras em causa complementam arranjos paisagísticos executados no âmbito do programa Polis, informa um comunicado.



A empreitada de obra pública de beneficiação e conservação da Frente Lagunar de Estarreja – 2ª fase, permite "satisfazer as necessidades da pesca artesanal, ao mesmo tempo que incrementa outras atividades potenciais, de desporto, recreio e lazer".



A intervenção inicial procurou garantir "condições necessárias para a criação de zonas aprazíveis para a manutenção da atividade piscatória lúdica, incentivando a sua ocorrência".



Além de estruturas de apoio à acostagem e amarração de embarcações, com escadas nas Ribeiras de Pardilhó, procedeu-se à execução de drenagem no Cais das Bulhas de modo a evitar a erosão do pavimento do arranjo envolvente.



A intervenção incluiu ainda a limpeza do Cais de Salreu, bem como o tratamento e arranjo dos taludes de proteção com enrocamento em pedra.



Com um orçamento global superior a 47 mil euros, a intervenção surge enquadrada na política territorial de proteção da Ria de Aveiro, tendo em conta os seguintes objetivos: proteger e requalificar a zona costeira; prevenir e defender de riscos naturais, pessoas, bens e sistemas; promover a fruição pública; e potenciar os recursos ambientais.