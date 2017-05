Oliveira do Bairro adere à rede nacional dos Grupos de Entreajuda na Procura de Emprego 15 mai 2017, 14:38 O concelho de Oliveira do Bairro vai contar a partir de junho com um Grupo de Entreajuda na Procura de Emprego (GEPE), que é dirigido a pessoas em situação de desemprego.



A sessão pública de apresentação será realizada no dia 22 de maio, às 10:30.



O protocolo de criação do GEPE de Oliveira do Bairro foi assinado na Reunião de Câmara de 27 de abril, entre o Município e o Instituto P. António Vieira, uma associação sem fins lucrativos, vocacionada para a intervenção nos domínios da inovação social, diálogo intercultural/migrações e ainda na prospectiva/tendências.



Os Grupos de Entreajuda na Procura de Emprego são grupos informais de pessoas desempregadas, tendencialmente constituídos por oito a doze membros, que se reúnem periodicamente e cujo objetivo é a procura ativa de emprego, na qual todos os membros do grupo colaboram e se entreajudam.



A participação é gratuita mas exige um compromisso de presença regular e contributos para o enriquecimento das reuniões, nomeadamente na pesquisa de oportunidades de trabalho que se adequem aos membros do seu GEPE.



A rede GEPE, que atualmente conta com perto de centena e meia de grupos em funcionamento espalhados por todo o país, "é um projeto experimental e inovador que pretende desta forma apoiar desempregados, em particular os que sofrem um maior impacto psicológico do desemprego, quer pela sua duração, pela situação inesperada ou pela vulnerabilidade em que se encontram". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

