Cerca de 500 alunos de oito escolas do concelho de Aveiro, e os respectivos pais, participam este ano na campanha europeia “A Serpente Papa-Léguas - Jogo da Mobilidade”.

Com 73 escolas participantes de todo o país, o Jogo é coordenado em Portugal pela ACA-M e tem em Aveiro o Ciclaveiro como parceiro implementador local.

A escola de Verdemilho já participou este ano no Jogo, com a actividade suscitando muito entusiasmo e obtendo excelentes resultados. Estas próximas duas semanas, de 15 a 26 de Maio, é a vez das cinco escolas primárias do Agrupamento de Cacia e ainda as de Aradas e Bonsucesso participarem.



A Serpente Papa-Léguas é uma campanha criada para incentivar as viagens sustentáveis nas deslocações para a escola (a pé, de bicicleta ou de transportes públicos), e que tem as crianças, pais e professores como o principal público-alvo.

Com este desafio de duas semanas em cada escola, pretendem-se quebrar percepções negativas em relação às alternativas ao automóvel, nomeadamente a preocupação excessiva com a exposição das crianças ao risco no ambiente rodoviário, e promover modos de transporte sustentáveis como uma alternativa divertida, saudável e segura tanto para os pais como para os filhos. A campanha pretende também consciencializar para o aumento da segurança rodoviária na envolvente e proximidade escolar resultante da redução do tráfego motorizado e dos congestionamentos e pressão do estacionamento automóvel junto às escolas.

Desde o início da campanha, em 2014, participaram já cerca de duas mil escolas e quase 200 mil alunos de 19 países europeus, que alcançaram uma redução de 2.5 milhões de quilómetros de viagens em automóvel e de 300 toneladas de emissões de dióxido de carbono. Adicionalmente, tem-se verificado que uma parte muito significativa do incremento de deslocações sustentáveis realizadas durante o período de participação no Jogo se mantém após o seu término.



Como funciona o Jogo?



Durante as duas semanas da campanha, cada aluno recebe um ponto (1 autocolante) de cada vez que viajar para a escola de uma forma sustentável. São consideradas viagens sustentáveis as realizadas a pé, de bicicleta, transportes públicos, partilhando o carro com crianças de outras famílias, ou, caso tenha mesmo de se deslocar de carro, estacionando a pelo menos 300 metros da escola e fazendo a última parte do percurso a pé. Todos os pontos são colocados num grande cartaz da Serpente Papa-Léguas. Ao completar o cartaz da escola é alcançado o objectivo do Jogo e os alunos participantes recebem um prémio simbólico.



Ciclaveiro - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta



facebook.com/ciclaveiro