Aveiro: CDU reclama "uma verdadeira política de mobilidade no concelho de Aveiro" 15 mai 2017, 13:03 A candidatura autárquica da coligação PCP-PEV informa que realizou uma acção de contacto com os utentes e trabalhadores do Hospital de Aveiro, "chamando a atenção para a injustiça do estacionamento pago no parque que se situa junto ao Hospital e à Universidade de Aveiro".



Na ida ao local, que contou com a participação do primeiro candidato à Câmara Municipal de Aveiro, Miguel Viegas, "foi evidente o descontentamento com esta medida do executivo PSD/CDS da Câmara de Aveiro, que até chegou a alegar, na última campanha eleitoral, que iria diminuir o estacionamento pago na cidade".



"Ora, quatro anos depois, constata-se precisamente o contrário, com mais área abrangida pelo estacionamento pago, onde se inclui o parque junto ao Hospital e zonas envolventes", refere a CDU em comunicado.



"Com a agravante que a recente privatização da MoveAveiro, confirmando os alertas do PCP, traduziu-se em atrasos nas carreiras, supressão de outras, alteração de horários, aumento dos preços, empurrando a população para o uso da viatura privada em detrimento da pública", lê-se ainda.



A CDU apela, assim, para que "os aveirenses que não se resignem e lutem ao lado da CDU por uma política que valorize a mobilidade e aposte na qualidade de vida".



A coligação defende "mais e melhores transportes públicos e uma política de estacionamento que não assente na extorsão, mas sim na criação de condições para uma mobilidade mais eficaz dentro da malha urbana da cidade".

