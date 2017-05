Aveiro: Município quer articular sistema de partilha de bicicletas com UA e preservar a BUGA como memorial 15 mai 2017, 11:51 O futuro sistema de bicicletas partilhadas de Aveiro, que irá suceder às BUGA, será articulado com o projeto que a Universidade de Aveiro (UA). Informação dada pelo presidente da edilidade, Ribau Esteves, na última reunião pública do executivo camarário, em Santa Joana. Segundo o autarca, as duas entidades estudam um modelo compatível de gestão de sistemas partilhados. A UA está a concorrer ao programa governamental U-Bike que promove os meios suaves de mobilidade (bicicletas convencionais e elétricas) A autarquia prepara, entretanto, o lançamento do projeto que permitiá criar uma ciclovia ente a estação da CP e o campus universitário. Segundo Ribau Esteves, o sistema de bicicletas que vier a ser instalado pelo município não pressupõe o abandono da Bicicleta de Utilização Gratuíta de Aveiro (BUGA). "Queremos manter as que ainda existem, tentar comprar mais algumas, que possa ficar como memorial, será giro lembrar aquela boa operação de marqueting", explicou. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)