A Câmara Municipal de Aveiro irá assinalar o Dia Internacional dos Museus no dia 18 de maio, quinta-feira, através da realização de várias iniciativas subordinadas ao tema Museus e Histórias Controversas - Dizer o Indizível nos Museus.

Com ações de rua e dentro de portas, o Dia Internacional dos Museus integra no seu programa a instalação Museus de Aveiro, Diz que não diz?. Ao longo do Canal Central, entre o Rossio e a frente do Museu da Cidade, os turistas e visitantes são convidados a sentar-se em cadeiras de madeira colocadas no Cais, (instalação), a fruir as fachadas do museu da cidade e arte nova e através dum bloco de notas a escrever ideias e reflexões. O que dizer aos Museus de Aveiro? Ou o que não dizer? Aqui está a oportunidade perfeita de deixar uma mensagem.

No Museu de Aveiro/ Santa Joana, a partir das 14.30 horas contar-se-ão Histórias Escondidas e Histórias Extraordinárias com a primeira visita comentada Histórias Extraordinárias pelo Professor Domingos Peixoto que irá explorar a história do Órgão Histórico - Ibérico da Igreja de Jesus (1739) e das vicissitudes pelas quais passou, em consequência de acontecimentos extraordinários e inusitados que serão revelados ao longo da visita. Às 17h00 decorrerá a visita comentada O quotidiano no Convento de Jesus de Aveiro, e às 18h30 a visita temática Histórias Escondidas onde o público irá percorrer diversos espaços da exposição permanente do Museu, sendo convidado a ouvir um conjunto de histórias controversas que se escondem por trás dos objetos expostos, a par com as histórias da sua existência e às vezes, com as da sua razão de ser no quotidiano conventual.

Neste dia 18 a entrada nos Museus de Aveiro (Museu da Cidade, Museu Arte Nova, EcoMuseu do Sal e Museu de Aveiro/Santa Joana) é gratuita. O horário é o habitual: das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00.

As visitas guiadas e o sistema educativo (Visitas comentadas), também são gratuitas, com programa próprio por marcação prévia, grupos com um mínimo de 10 elementos.

No dia 20 será a Noite dos Museus, o Museu Arte Nova e o Museu de Aveiro/Santa Joana estarão abertos e com entrada gratuita a partir das 20h48min (hora do ocaso em Aveiro) até à meia-noite, com a iniciativa Boa Noite Museus de Aveiro!. No Museu de Aveiro/Santa Joana haverá diferentes momentos musicais pelo Conservatório de Música de Aveiro e visitas guiadas hora a hora.O Museu Arte Nova acolhe O Museu à noite com visitas guiadas ao espaço monumental com ritmos, chá e das varandas para a rua, a música circula com violinos, saxofones e Djs para lá do Ocaso.

Informa-se ainda que em ambos os locais haverá personagens vestidas às respetivas épocas.