Ovar / Livro: Apresentação de "O último moleiro do rio" 14 mai 2017, 23:49 Este é um livro essencialmente sobre pessoas; podia ser um livro sobre a vida de muitos de nós, se porventura tivéssemos vivido naquela época e confrontados com aquelas circunstâncias. Uma história sobre as gentes dos moinhos.



Num confronto entre a tradição e a modernidade, entre o apego à memória e a busca por um futuro diferente, cultivam-se os sonhos e perdem-se as ilusões, com a certeza porém de que nada será como dantes. Apresentação no Museu de Ovar a dia 20 de Maio, pelas 16:00



Enquadramento pelo autor



"Depois da publicação de diversas obras que tiveram como base a investigação e os trabalhos de campo efectuados na área da Molinologia, procurando assim a documentação e valorização do nosso património molinológico, senti a necessidade de escrever sobre todos aqueles que comigo têm partilhado as suas memórias nos últimos anos, há mais de uma década e meia, desde que me comecei a dedicar à temática dos moinhos tradicionais. Escrever algo mais sobre as suas vidas, sobre um modo de vida que foi passando de geração em geração ao longo dos últimos séculos, mas que se foi extinguindo completamente ao longo das últimas décadas. Procurei assim ´humanizar´ um pouco mais todo este património, sendo que este foi construído e mantido activo por pessoas, sem as quais nada existiria ou faria sentido.



Resolvi fazê-lo através deste conto. Nele procurei sintetizar e ao mesmo tempo abarcar um conjunto de pequenas ´estórias´, de que foi feita parte da história destes moleiros e moleiras, heróis anónimos de outras épocas. Todas as personagens deste conto têm por base homens e mulheres que terão vivido esses tempos, sendo que todo o enredo foi ficcionado e é da inteira responsabilidade do autor, embora tendo por base factos históricos do período onde este decorre, algures nos finais da década de sessenta do século XX, assim como factos da vida de alguns protagonistas reais, os quais me deram a honra de comigo partilharem as suas memórias.



Como personagem principal temos um casal de moleiros, um dos últimos que continua a deslocar-se de forma sazonal ao moinho do grande rio, de forma a poderem garantir a continuação da actividade moageira durante o período estival. Com o ansiado regresso da guerra em África do seu único filho, este traz consigo uma outra visão do mundo e dos ventos de mudança que aos poucos, mas de forma inexorável, começavam a pôr em causa mentalidades e modos de vida. Nesse confronto entre a tradição e a modernidade, entre o apego à memória e a busca por um futuro diferente, cultivam-se os sonhos e perdem-se as ilusões, com a certeza porém de que nada será como dantes". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

