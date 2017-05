Beira-Mar: Augusto Semedo abre a porta à permanência 14 mai 2017, 20:58 O treinador lembrou que foi convidado pela comissão administrativa para preparar o futuro e criar condições necessárias a formar equipa competitiva.



Augusto Semedo assumiu após a receção ao Cucujães que ainda não foi contactado para a nova época e neste momento trabalha de acordo com o combinado em janeiro, quando sucedeu a José Alexandre Silva.



"Se fosse pelos resultados não teria vindo, o Beira-Mar não estava mal no campeonato. Disseram-me para ver o que melhorar, que havia necessidade de estruturar para o futuro, sem prejuízo do campeonato atual", explicou em declarações difundidas pela rádio Terra Nova, considerando que o desempenho e a classificação atual está dentro do expectável.



Na opinião do técnico, se tivessem sido assinaladas duas grandes penalidades (em Lamas e na receção ao Espinho), o Beira-Mar poderia seguir em segundo lugar.



O futuro é uma equação com variáveis em aberto. "O que falei sempre com o atual presidnete é que é necessário reforçar a estrutura para termos condições e depois conseguir uma equipa competitiva. O Beira-Mar merece estar num escalão muito acima. Precisa de espírito construtivo e união das pessoas para superar as adversidades", referiu Augusto Semedo.



O treinador admite que possa ter sido "incompreendido" aquando da sua chegada a Aveiro. "Senti isso, eu não alinhei na mentira do Beira-Mar ser candidato - poderia ser, tudo é admissível no futubol -, mas a equipa sentiu essa pressão, não é por acaso que perde mais pontos em casa. Tentei tirar essa pressão, do que assumir uma situação que era uma mentira. Não era o salvador, em projetos anteriores não fiz nada sozinho, foi trabalho de continuidade e alicerçado" referiu, notando, como positivo nestes meses, um crescimento da equipa e de alguns dos seus jogadores.



Sobre o jogo com o Cucujães



"Olhando para a nossa prestação, sofremos um golo por culpa nossa. Estavamos avisados para o jogo direto e velocidade dos seus avançandos. Houve um momento de desconcentração, não foi o único, mas o mais grave. Acabámos por reagir bem, com qualidade de jogo. Mas faltou-nos ser mais afirmativos na finalização. Na segunda parte entrámos bem, embora um pouco descontínuos. Mas o balanço é positivo, fizemos um bom jogo e uma boa vitória. A lesão do Pirata ? Neste momento não sei, mas é uma situação recorrente aqui, nunca assisti nada do género. Existem algumas razões para isso, mas prefiro não abordar publicamente".

