Futebol / CNS: Oliveirense está de regresso à 2.ª Liga 14 mai 2017, 20:19 Um ano após ter caído ao Campeonato de Portugal Prio, a União regressa às provas profissionais, após uma temporada de constante superação, que terminou em festa.



A equipa de Pedro Miguel até perdeu com o Salgueiros (1-0), mas beneficiou do empate do Merelinense em Vildemoinhos (2-2) para celebrar a promoção (ler artigo). Na Gafanha da Nazaré, a despedida de época histórica, marcada pela eliminação da taça de Portugal pelo FC Porto e apuramento inédito para a série de subida, não foi a esperada pela equipa da casa. A A.D. Oliveirense escandalizou com uma goleada e ultrapassou o adversário na cauda da classificação, embora com os mesmos 11 pontos. Os forasteiros, depois de estarem a perder (Renan, 20m), não só melhoraram o desempenho como empataram por Vitor Hugo (25m) como consumaram a reviravolta numa grande penalidade em cima do intervalo (João Rodrigues). Depois de João Rodrigues bisar na sequência de um brinde defensivo aos 57m, os visitantes puderam gerir a vantagem e ainda haveriam de festejar mais uma vez ao cair do pano. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)