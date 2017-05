Beira-Mar: João Dias saltou do banco para marcar o golo da vitória com nota técnica elevada 14 mai 2017, 20:13 Um ´golo de bandeira´ de João Dias deu ao Beira-Mar uma vitória sofrida na recepção ao ´aflito´ Cucujães, esta tarde, a contar para a 31^ª jornada da primeira divisão distrital de Aveiro.



O médio, que tem sido pouco utilizado esta época, consumou a reviravolta com um remate de fora da área indefensável.



O Beira-Mar chegou ao intervalo a perder, num lance em que o guarda-redes Samuel facilitou a tarefa de Marco Bolas.



Depois do descanso, os aveirenses acertaram o passo e chegaram ao empate através de Bruno Ribeiro. O médio João Dias saltou do banco para arrumar com a questão [ver ficha]. Os aurinegros seguem em quarto lugar, com os mesmos 57 pontos do Esmoriz (derrotado em casa pelo campeão Espinhi) e Bustelo. (em atualização) Notícias Relaccionadas 14 mai 2017, 20:58 Beira-Mar: Augusto Semedo abre a porta à permanência Classifique esta notícia: Sem classificação

