Para além das sessões de reflexão “Ouvir para Fazer”, que decorrerão em todas as freguesias, os candidatos autárquicos do PS de Ílhavo vão também ao encontro dos dirigentes associativos.

A campanha de Eduardo Conde diz querer ouvir “in loco” as preocupações e anseios, bem como conhecer os desafios futuros do tecido social do concelho "de forma a enquadrar as ambições das suas gentes no programa de acção que o PS se proporá cumprir no próximo mandato autárquico".

Nos últimos dias, os candidatos mantiveram contatos com responsáveis pelas paróquias da Gafanha da Nazaré e de São Salvador.Nesses encontros, houve oportunidade para conversar com responsáveis da Cáritas Paroquial da Gafanha da Nazaré e do Centro Social e Paroquial da Gafanha da Nazaré, bem como para visitar o Lar de São José, em Ílhavo.

"Levamos destes encontros a convicção reforçada de que é imperativo focar as políticas autárquicas nas preocupações de quem, por um lado, tem a responsabilidade de responder às necessidades e carências da sociedade e, por outro, não pode descurar o respeito pela dignidade e profissionalismo dos seus colaboradores", refere um comunicado.

A candidatura considera "essencial que no próximo mandato as IPSS do nosso concelho tenham da parte da Câmara Municipal mais e melhor apoio".