Aveiro: Câmara vai acertar contas com IPSS 14 mai 2017, 11:00 O pagamento das dívidas da Câmara de Aveiro à Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) está bem encaminhado. O executivo camarário deliberou na sua última reunião tomar conhecimento do Plano de Ação para 2017 da Rede Social, aprovado na reunião do Conselho Local de Ação Social de Aveiro (CLASA) no passado dia 7 de março. A obtenção do visto do Tribunal de Contas ao Programa de Ajustamento Municipio criou condições para que o pagamento da totalidade das dívidas às IPSS fosse realizado. O presidente da edilidade aproveitou também para fazer um ponto de situação da empreitada para reabilitação de 55 fogos de habitação social no Bairro de Santiago e para lançar o desafio aos parceiros para que contribuíssem com propostas para o novo Regulamento Municipal das Habitações Sociais propriedade do município de Aveiro, uma vez que o processo seguirá para consulta pública pelo prazo de 30 dias, após publicação em Diário da República.

