Estarreja: Município conclui repavimentações nas freguesias 14 mai 2017, 10:48 A Câmara Municipal de Estarreja está a finalizar melhoramentos e mais quatro pontos da rede viária municipal. Encontram-se em fase de conclusão as obras na Rua Angélica Neves e na Rua Corte Real, na freguesia de Avanca, e no Largo do Campo da Cruz, em Canelas. Também a Rua Dr. Lauro Ramos, em Veiros, está na etapa final de obra. O investimento municipal global nestas três intervenções ultrapassa os 280 mil euros. Na freguesia de Avanca, a Câmara Municipal de Estarreja tem em fase final duas empreitadas: o alargamento, beneficiação e prolongamento da Rua Angélica Neves e a beneficiação da Rua Corte Real. Na freguesia de Beduído e Veiros, o tão esperado alargamento e beneficiação da Rua Dr. Lauro Ramos está praticamente concluído. Via considerada essencial no mapa viário da zona ribeirinha, de acesso ao concelho da Murtosa, esta rua carecia de uma intervenção urgente. A empreitada inclui a beneficiação da Rua do Emigrante.Em Canelas, a autarquia está a ultimar os trabalhos referentes ao arranjo do Largo do Campo da Cruz criando uma nova amplitude na zona central da freguesia. Aqui está a nascer um novo parque de estacionamento e sairá embelezado o centro da localidade. Antes de avançar com a obra, a Câmara Municipal de Estarreja adquiriu os edifícios existentes, que se encontravam degradados, procedendo à demolição desses prédios.

