Futebol Distrital / Beira-Mar: Convocatória com dois juniores / Equipa procura quebrar sequência de duas derrotas 13 mai 2017, 17:28 A convocatória do Beira-Mar para a receção ao Cucujães, este domingo (17:00), inclui dois juniores.



Henrique e Claro, que já treinaram com o plantel, estão nos eleitos. Acompanham Samuel, Pedro Moreira, Quintino; Mortágua, João Paulo, Pirata, Óscar Lopes, Jorge; Nuno Cruz, Mané, Bruno Ribeiro, Alex, Mathieu, Magno, Pangaio, João Dias e Alexis.



Ramalho, Castro, Hernâni, Zamorano, Bruno Lopes e Diogo Melo continuam lesionados. Cílio cumpre castigo.



A equipa treinada por Augusto Semedo vai tentar regressar às vitórias após duas derrotas (Espinho e Paivense).



Os aveirenses seguem em quinto lugar, com 54 pontos, a três do Esmoriz



O Cucujães vem de uma derrota caseira por 0-2 com o Carregosense. Segue em 15º, com 25 pontos, na luta pela manutenção (mais informação).





Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)