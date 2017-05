Escolas de Ovar já votam para escolher os melhores projetos do orçamento participativo 13 mai 2017, 11:37 A segunda edição das Assembleias Participativas Jovens de Ovar conta com mais de 30 projetos a votação, "um número revelador da vontade da participação cívica e ativa dos jovens do concelho", refere a edilidade. As Assembleias Participativas Jovens decorrem no âmbito do Orçamento Participativo de Ovar, sendo disponibilizada pela autarquia uma verba de dois mil euros por agrupamento escolar para a proposta mais votada. Neste momento, decorrem as votações em cada agrupamento de escolas. Os vencedores serão anunciados a 4 de junho. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

