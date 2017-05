Albergaria-a-Velha: Pontes Sonoras regressa a 20 de maio 13 mai 2017, 11:31 O Serviço de Aprendizagem Criativa (SAC) do município de Albergaria-a-Velha vai apresentar na noite de 20 de maio, no Cineteatro Alba, a quarta edição do Pontes Sonoras, um projeto municipal de inclusão social realizado com utentes da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) local. A edição de 2017 intitula-se “Arbo” e tem início às 21:30. O preço dos bilhetes é de cinco euros e todas as receitas de bilheteira revertem para as atividades da associação em prol dos indivíduos com deficiência. O espetáculo conta com a participação de 20 elementos da APPACDM e de 13 jovens do Conservatório de Música da Jobra e da AlbergAR-TE – Associação Cultural. O elemento orientador é a árvore, símbolo da vida, mas também da diferença, pois independentemente da forma como vai crescendo, acaba sempre por dar frutos. Em palco, utentes e jovens desenvolvem vários papéis, num processo colaborativo e de valorização das singularidades de cada elemento. O projeto Pontes Sonoras promove o desenvolvimento de diferentes competências nos utentes da APPACDM, nomeadamente o aumento da concentração, o controlo dos momentos de silêncio, a coordenação motora e o trabalho em equipa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

