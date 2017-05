Aveiro / Dia da Cidade: Candidato Manuel Oliveira de Sousa (PS) lembra carências das periferias e pede programa com mais envolvimento associativo 12 mai 2017, 15:01 O candidato do PS à Câmara de Aveiro evocou, a pretexto do feriado municipal, os cidadãos do concelho que estão de alguma forma impossibilitados de tomar parte nas festividades e a quem, no seu entendimento, é necessário dar mais atenção do que tem acontecido.



"Em dia de Festa do Município, da Diocese, da Cidade e das Freguesias olhamos com particular dedicação para todos os que não podem viver este dia em Festa", refere a mensagem de Manuel oliveira de Sousa divulgada à imprensa esta sexta-feira à tarde.



O número um da lista que tem como lema "Todos somos Aveiro" compromete-se, por isso, a seguir os exemplos da padroeira do município, lembrando também a ação do Papa, que está a caminho do nosso país, para atender as carências do concelho deixadas sem resposta, nomeadamente nas freguesias.



"É preciso ir ao encontro, tal como a vida de Santa Joana o inspira e o Papa Francisco renova permanente, e fá-lo-á nestes dias em Portugal, dos quem mais se sacrificam pelo bem público e falta tanto: as periferias", lê-se na nota de imprensa.



Manuel Oliveira de Sousa aponta exemplos concretos de necessidades por atender pela maioria PSD-CDS em funções na Câmara: "As periferias do Município que queremos com transportes para a cidade, com Saúde, serviços de proximidade, e que a cidade possa viver também estes dias com eles e entre eles".



O vereador do PS deixa ainda o reconhecimento público dos cidadãos do concelho, a quem entende ser devida uma palavra de agredecimento. "Às Festas de Aveiro, do 12 de maio, também, merecem os trabalhadores de todas as atividades, do empreendimento privado e do serviço público, incluindo os municipais".



Propõe, por último, um novo modelo de Festas do Município "com toda a criatividade das associações e grupos informais" que permita "fazer Aveiro grande!"

