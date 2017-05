Ribau Esteves diz que "concretizou a mudança desejada pelos aveirenses" 12 mai 2017, 13:21 O presidente da Câmara de Aveiro anunciou hoje, na sessão solene do Dia da Cidade, que já existem condições para retomar os apoios ao movimento associativo local. Na sequência da entrada na tesouraria do empréstimo de quase 90 milhões de euros obtido no âmbito do Programa de Ajustamento Financeiro (PAM), foi possível cumprir a chamada Lei dos Compromissos e, assim, ganhar autonomia "para despesas de todo o tipo" e não apenas serviços essenciais básicos. Depois dos pagamentos aos credores, incluindo banca, fornecedores e Juntas de Freguesia, a normalidade financeira permtirá voltar a atribuir subsídios ao movimento associativo e instituições de apoio social mediante acordos "a formalizar na próxima semana" após a receção de candidaturas no programa de apoio criado para o efeito. O edil apresentou no discurso da sessão solene, como é hábito, o balanço do último ano de mandato, concluindo que foi "concretizada uma mudança notável e ao dispor de todos" , desejando ser protagonismo de um novo ciclo. "A mudança escolhida pelos aveirenses foi concretizada, tem de ser continuada e consolidada", vincou. O Dia da Cidade ficou marcado também pelas distinções honoríficas de mérito municipal entregues este ano ao reitor da universidade de Aveiro (medalha de ouro), Renault (prata) e ao antigo chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas Norberto Correia (cobre). (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)