Ribau Esteves diz que "a mudança escolhida pelos aveirenses foi concretizada" 12 mai 2017, 13:21 O presidente da Câmara de Aveiro anunciou hoje, na sessão solene do Dia da Cidade, que já existem condições para retomar os apoios ao movimento associativo local (c/áudio). Na sequência da entrada na tesouraria do empréstimo de quase 90 milhões de euros obtido no âmbito do Programa de Ajustamento Financeiro (PAM), foi possível cumprir a chamada Lei dos Compromissos e, assim, ganhar autonomia "para despesas de todo o tipo" e não apenas serviços essenciais básicos. Depois dos pagamentos aos credores, incluindo banca, fornecedores e Juntas de Freguesia, a normalidade financeira permtirá voltar a atribuir subsídios ao movimento associativo e instituições de apoio social mediante acordos "a formalizar nas próximas semanas" após a receção de candidaturas no programa de apoio criado para o efeito [ouvir declarações nas galerias relacionadas]. O edil apresentou no discurso da sessão solene, como é hábito, o balanço do último ano de mandato, concluindo que foi "concretizada uma mudança notável e ao dispor de todos" , desejando ser protagonista de um novo ciclo para "crescer a vários níveis com uma visão realista e optimista". "A mudança escolhida pelos aveirenses foi concretizada, tem de ser continuada e consolidada", vincou [ouvir declarações nas galerias relacionadas]. O Dia da Cidade ficou marcado, também, pelas distinções honoríficas de mérito municipal entregues este ano ao reitor da universidade de Aveiro (medalha de ouro), Renault (prata) e ao antigo chefe nacional do Corpo Nacional de Escutas Norberto Correia (cobre). (em atualização) Notícias Relaccionadas 12 mai 2017, 15:01 Aveiro / Dia da Cidade: Candidato Manuel Oliveira de Sousa (PS) lembra carências das periferias e pede programa com mais envolvimento associativo Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)