ABIMOTA mostra indústria nacional das duas rodas a potenciais clientes na China 12 mai 2017, 11:23 Uma delegação da ABIMOTA, associação que representa o sector das duas rodas, esteve de visita à feira “China Cycle 2017”. A deslocação ocorreu no âmbito do projeto Portugal Bike Value, comparticipado pelo Portugal 2020 e pelo COMPETE 2020. Em Xangai, os industriais portugueses, muitos dos quais da zona de Aveiro/Águeda multiplicaram-se em contactos, especialmente com potenciais clientes. O Portugal Bike Value foi criado para "promover a indústria nacional da mobilidade suave, o seu potencial de crescimento e o peso na economia local, gerando postos de trabalho e captando investimento internacional. Segundo a ABIMOTA, "Portugal tem conquistado terreno na luta pelo maior fabricante de bicicletas na Europa. A indústria das duas rodas, os seus principais produtores de bicicletas e de componentes, bem como a afirmação tecnológica associada ao setor, reúnem atualmente condições para se afirmar nos mercados internacionais com elevado rigor e qualidade técnica". A recente viagem à China serviu para "identificar oportunidades e constrangimentos de acesso a novos mercados, dar a conhecer o potencial do setor e promover Portugal como destino de investimento em novas unidades produtivas". Portugal quer afirmar-se "como fornecedor de capacidade produtiva e por último promover Portugal como destino para investimento em novas unidades de produção". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)