Direção do ´23 Milhas´ satisfeita com a adesão do público ao projecto (Terra Niva) 12 mai 2017, 10:55 O arranque do ´Ilustração à Vista´ confirma que a ideia está para ficar e a resposta do público agradou à direção cultural do ´23 Milhas´. O diretor do projeto ´23 Milhas´ diz que o ´Ilustração à Vista´ sempre foi um evento pensado para durar e para ter projeção nacional e internacional com "envolvimento da população" (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)