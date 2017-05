No próximo dia 27 de Maio de 2017, um sábado, o Núcleo Regional de Aveiro da Quercus organiza uma saída de campo que inclui duas pequenas caminhadas ao longo da orla costeira da região de Aveiro.



Com esta atividade pretende-se fazer uma chamada de atenção para os diversos impactos a que está sujeito o litoral, quer por ação direta ou indireta da atividade humana, nomeadamente para a erosão costeira e consequente recuo da linha de costa, a destruição das dunas e do seu ecossistema, o desordenamento urbanístico e o impacto das obras de engenharia pesada na linha da costa.



A saída de campo constará de duas pequenas caminhadas ao longo do litoral:



Maceda – percurso com cerca de 3 km: troço fortemente ameaçado e degradado por efeitos da erosão costeira;



S. Jacinto – percurso com um máximo de 5 km: troço com ecossistema dunar bem preservado. Neste local, além de uma ação de reconhecimento dos habitats dunares e das plantas que os compõem, será feita uma pequena ação de recolha dos resíduos que dão à costa (plásticos, vidros).



Será uma atividade para o dia inteiro (Maceda durante a manhã e S. Jacinto durante a tarde), que terminará por volta das 17:00 horas. O almoço será em forma de picnic, existindo no entanto a hipótese, para quem o preferir, de se deslocar a um restaurante da região (Torreira ou S. Jacinto).



Aconselhamos a levar roupa e calçado apropriados, proteção contra o sol e água. Se possível levar binóculos e guia de campo de aves. Não existe seguro de grupo para esta atividade, pelo que os interessados devem tratar do mesmo a título pessoal.



O ponto de encontro é às 8.30 Horas na sede da Quercus-Aveiro, Rua de Espinho, Bl. 30 – R/C F, Urb. de Santiago, em Aveiro ou, como alternativa, às 9.30 Horas na Praia do Furadouro (estacionamento norte junto à praia). O transporte de e para o local da visita deve ser próprio ou partilhado.



A inscrição é obrigatória, podendo ser efetuada através do telefone 966551372 ou do e-mail aveiro@quercus.pt, até ao dia 26-05-2017. Esta atividade é destinada preferencialmente a associados da Quercus, sendo que os não associados poderão participar como acompanhantes ou caso o número limite de inscritos assim o permita. Atenção que o número de participantes é limitado!



A Direção do Núcleo Regional de Aveiro da Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza