Futebol sénior continuará a dominar as atenções mesmo antes da tomada de posse (c/áudio).



Depois da confirmação de Diogo Catraio para diretor desportivo, o treinador principal será um dos assuntos prioritários na preparação da próxima época, a segunda na primeira divisão distrital, com ambição de voltar a subir um degrau, rumo aos campeonatos profissionais.



"Ainda a tomar o pulso ao universo beiramarense", Hugo Coelho, candidato a presidente da direção, assumiu esta quinta-feira que é um assunto "extremamente importante" para "resolver rapidamente" e já existe um perfil: alguém identificado com as gentes de Aveiro, com o clube, de preferência que tenha sido jogador do clube, conheça os jogadores, a primeira divisão distrital e partilhe as ideias da futura direção.



Um conjunto de critérios que poderá levar a concluir pela não continuidade de Augusto Semedo, que a comissão administrativa ainda em funções trouxe em janeiro. Mas o número um da lista única candidata às eleições escusou-se a ir mais além. "Este é um perfil, sabemos o que gostaríamos de ter mas podem haver limitações, se não for a 100% que seja a 99%", limitou-se a referir [ouvir nas galerias relacionadas].



"Não há razão alguma para não me candidatar"



A lista única candidata aos orgãos sociais do Beira-Mar nas eleições de 20 de maio começou a ganhar forma há algum tempo num grupo de discussão sobre o rumo a dar ao clube agora que se aproxima um novo mandato.



Quando chegou a hora de escolher o presidente da direção, foi para Hugo Coelho, um dos chamados a dar opinião e estratégias, que os sócios envolvidos convergiram.



O ex-empresário da área das eletrónica e telecomunicações, atualmente gestor de projetos de inovação, acabaria por aceitar e apresenta-se à frente de uma lista que tem como lema "Um clube alicerçado nas pessoas".



"Várias pessoas foram falando, pediram-me num grupo de trabalho para apresentar ideias sobre o que poderia ser o Beira-Mar de futuro. Daí começaram a surgir mais questões e a interações. Não há razão alguma para não me candidatar, terei de organizar o tempo, não tenho receio e amor ao Beira-Mar é inequívoco", contou após a apresentação oficial da candidatura e das linhas de força do programa.



Hugo Coelho sentiu conforto para a empreitada: "Os apoios são importantes, felizmente existem pessoas que se disponibilizaram para acompanhar e estão a acompanhar, além das que estão na lista, empresas que manifestaram apoio por amor ao Beira-Mar e por acreditarem no projeto, que vamos procurar não defraudar" [ouvir nas galerias relacionadas].



A nova direção retoma projetos que surgem de mandatos anteriores, como o ´sonho´ do pavilhão e, mais recentemente, a concentração de serviços no estádio municipal de Aveiro, logo que estejam operacionais os campos sintéticos. A próxima época será, para os séniores, ainda no velhinho Mário Duarte.



Articulação, reorganização e condições para a prática desportiva

A palavra de ordem no que toca a modalidades passa por consolidar as sete em atividade (para além do futebol), "mas trabalhar mais em articulação para rentabilizar os recursos que não são muitos".



Alcançado o acordo de viabilização com os credores em sede de aprovação de PER, a reorganização conhecerá novas etapas para afirmar a ´marca´ Beira-Mar e uma gestão com orçamentos realistas.



Com seis centenas de atletas, o Beira-Mar tem cerca de três mil sócios mais pouco mais de mil estão com as cotas em dia. A meta é crescer, assumindo uma posição de liderança, em especial na formação, a nível regional.

No final do triénio, a direção conta ter lançadas as bases para o futebol do clube estar capacitado para alcançar os campeonatos profissionais, fazendo coincidir com a data simbólica do centenário.

Discurso direto

"O futebol é o motor, se estiver bem o clube está bem. Falar em SAD é prematuro, não há sequer essa necessidade. As prioridades são obter patrocinadores, aumentar sócios, o contrato de desenvolvimento desportivo. Temos um protocolo para os campos sintéticos com a Câmara que entra em vigor com a aprovação do PER " [ouvir nas galerias relacionadas].

"[Sabe qual a herança financeira que vai ter, de uma época de futebol sénior com entrada de novo treinador e atletas, sem alcançar a subida ?] Sabemos que tem custos e o clube não fica melhor, mas sabemos que temos muito para fazer melhor, recuperar, e isto não nos intimida. É fruto de uma época com mudança de treinador e entrada de jogadores. Mas também teve a aprovação de um PER, existem condições positivas para potenciar e negativas para ultrapassar" [ouvir nas galerias relacionadas]

(em atualização)